متطاهرون يحرقون مبنى الصيادلة في ذي قار

2020/01/01 | 21:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم متظاهرون على حرق مبنى نقابة الصيادلة في ذي قار.وادى ذلك الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

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