البابا فرانسيس يعتذر لمرأة صفع يدها أمس

2020/01/01 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدر بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، تعليقًا على “لحظة الغضب” التي بدرت منه وصفعه يد امرأة أمام الآلاف.وقال بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية: “أعتذر بشدة لقد فقدت صبري بدلا من أن أشكر من حاول الإمساك بيدي”.وأشار البابا فرانسيس الأول في عظته الارتجالية يوم الأربعاء: “في مرات عديدة نفقد […]

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