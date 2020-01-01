2020/01/01 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفاد المرصد السوري بأن طائرات حربية تابعة لقوات الاسد واخرى روسية استهدفت محيط مدينة إدلب، بأكثر من 22 غارة جوية، الأربعاء.وأوضح المرصد أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي.وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أمس أن معركة إدلب هدفها القضاء على “الإرهاب” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : قوات الاسد ترتكب مجزرة في ادلب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : قوات الاسد ترتكب مجزرة في ادلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).