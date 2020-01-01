فرنسا تطلق تحذيراً بعد احداث السفارة الاميركية: يمكن لشرارة ان تشعل الوضع بالعراق

2020/01/01 | 22:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الأربعاء، أن باريس تدين بشدة هجوم آلاف المتظاهرين على السفارة الأمريكية في بغداد، معربة عن تضامنها التام مع الولايات المتحدة.وقالت الوزيرة من مضيق هرمز، “تدين فرنسا بشدة الهجمات ضد مواقع التحالف الدولي في العراق، ومحاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد”.وأضافت الوزيرة، أن “فرنسا […]

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