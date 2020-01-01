عبدالخالق حسين - الهجوم على السفارة الأمريكية يضر بالعراق

2020/01/01 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين العراق في وضع لا يُحسد عليه، ومهدد بالسقوط في الهاوية في أية لحظة، والسبب هو أن قسماً من العراقيين لا يدركون خطورة الموقف، والقسم الآخر على أهبة الاستعداد ليضحوا بمصلحة شعبهم وبلدهم في سبيل مصلحة إيران والسعودية وإسرائيل، وذلك بمعاداة أمريكا التي حررتهم من أبشع نظام همجي عرفه التاريخ.الغرض من الهجوم على السفارة الأمريكية هو استدراج العراق إلى مواجهة غير متكافئة مع أمريكا.المشكلة كما يلي:......

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