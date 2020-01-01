الحشد الشعبي يعلن اغتيال مسؤول بالتوجيه العقائدي في سامراء

2020/01/01 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، اغتيال مسؤول بالتوجيه العقائدي في سامراء، بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجاميع داعش اغتالت الشيخ عبدالجبار خوام الاسودي جنوب سامراء، بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان أن "الاسودي يعمل كمسؤول للتوجيه العقائدي في اللواء 88 حشد شعبي".

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة مختصة بابتزاز المواطنين وسط بعقوبة.

وذكر بيان مقتضب للجهاز، ان "تم القاء القبض على عصابة للجريمة المنظمة، تقوم بابتزاز المواطنين ماديا وسط قضاء بعق

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاربعاء 1 كانون الثاني 2020، عن القاء القبض على شخص ابتز فتاة إلكترونياً من خلال تهديدها بنشر صورها وفضحها او اعطائه مبالغ نقدية.

وقالت القيادة في بيان، إن "فتاة قدمت شكوى قضائية ضد شخص

بغداد اليوم-الانبار

أعلن قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن، ناصر الغنام، الأربعاء (1 كانون الثاني 2019)إلغاء القصاصة الأمنية في أول مناطق المحافظة، فيما تعهد بالعمل على الغاء القصاصات الأمنية تباعا ببقية المناطق.

وقال الغنام، في بيان، أن "

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