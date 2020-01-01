سيناريوهات حرب السفارات

2020/01/01 | 22:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عامر الشيباني تسارعت الاحداث السياسية والعسكرية وبدأ صراع اقليمي يتطور ويأخذ منحا تصاعدي، منذ ان نفذت امريكا ضربات جوية على مقر للحشد الشعبي في القائم على الحدود العراقية السورية، حيث […]

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