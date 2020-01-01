تمثيل نسائي في حكومة تونس الجديدة

2020/01/01 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي ،اليوم الاربعاء، أنّ نسبة النساء في تركيبة حكومته تقارب 40%.

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