2020/01/01 | 22:19 - المصدر: الغد برس

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تحليق مكثف لمروحيات الأباتشي الأميركية في ضواحي بغداد الغربية

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تحليق مكثف لمروحيات الأباتشي الأميركية في ضواحي بغداد الغربية

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