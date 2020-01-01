الخارجية الأميركية: الأمور تحت السيطرة بسفارتنا في بغداد

2020/01/01 | 22:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتاغوس، أن الأمور تحت السيطرة في السفارة الأميركية بالعاصمة بغداد.

ووجهت اورتاغوس في تصريح، شكرها الى الحكومة العراقية على حماية السفارة الأميركية في بغداد، مبينة أن الأوضاع تحت السيطرة في السفارة.

وأضافت، أن النظام الإيراني يفهم الصبر الأميركي بطريقة خاطئة، فالولايات المتحدة تسلك الطرق الدبلوماسية حتى هذه اللحظة، لكنها لن تسمح بالمساس بأمنها ومصالحها أينما وجدت، محملة النظام الإيراني جميع ما يحدث في المنطقة من أعمال دموية.

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