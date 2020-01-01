2020/01/01 | 22:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شدد زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي، اليوم الاربعاء، على ضرورة تحصين القرار السيادي العراقي وابعاده عن اي تأثيرات جانبية.وجدد علاوي في بيان صحفي، رفضه القاطع لأن يكون العراق مسرحاً لصراع النفوذ والمصالح الخارجية بالوكالة، وان يكون ابناؤه ضحيةً لذلك الصراع.كما دعا الى الاسراع في تعديل اتفاقية تواجد القوات الاجنبية في العراق، او […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يحذر من بقاء ابناء العراق ضحيةً لحروب وصراعات بالوكالة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يحذر من بقاء ابناء العراق ضحيةً لحروب وصراعات بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).