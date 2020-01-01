ابرز امنيات متظاهري البصرة في 2020.. محاكمة الفاسدين وتجريدهم مناصبهم (فيديو)

2020/01/01 | 22:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد...

عبر المتظاهرون في البصرة، الاربعاء، عن امنياتهم بمناسبة العام الجديد 2020 خلال تواجدهم في خيم الاعتصام بمنطقة المعقل وسط المحافظة.

وقال المعتصمون في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، إن "أهم امنياتهم في العام الجديد هو الخلاص من الفاسدين وتجريدهم من مناصبهم فضلا عن محاكمتهم"، مبينين أن "هذه هي الامنية الكبرة لدى المعتصمين في ساحات الاحتجاج".

ولفتوا الى أن "ساحات الاعتصام في محافظة البصرة، استقبلت العام الجديد بصور الشهداء وذكرياتهم بحضور عدد من عوائل الشهداء".

بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير ناحية قزانية (110كم شرق بعقوبة)، مازن الخزاعي، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، أن الأعوام الخمسة الماضية لم يسجل خلالها، أي حالة لتفجير لغم ومقذوفات من مخالفات حرب الثمانينيات.

وقال الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-بغداد

أنقذت دورية من منتسبي الدفاع المدني، الأربعاء (1 كانون الثاني 2019) مصدر رزق مواطن، في منطقة المنصور، غربي العاصمة بغداد.

ونشرت مديرية الدفاع المدني، صورا توثق، إنزال مجموعة من البالونات، مربوطات بخيط واحد، علقن بعمود إنارة، م

بغداد اليوم – نينوى

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الأربعاء (01 كانون الثاني 2020)، تعطيل الدام الرسمي في المحافظة يوم غد الخميس.

وذكر المكتب الإعلامي للجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "محافظ نينوى نجم الجبوري، أعلن، تعطيل الدوام

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