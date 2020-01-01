الحكمة تستنكر حرق بيت احد قياديها في ذي قار وتطالب بمحاسبة [العصابات المنفلتة]

2020/01/01 | 22:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أدانت كتلة الحكمة النيابية، إحراق منزل النائب السابق محمد اللكاش الذي ينتمي لتيار الحكمة في محافظة ذي قار.

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