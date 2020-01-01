لماذا تراجع ترامب عن تهديداته لإيران بعد اقتحام السفارة الأمريكية في العراق؟

2020/01/01 | 22:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساؤلات كثيرة تطرح على الساحة السياسية حول أسباب التراجعات المستمرة من جانب الرئيس الأمريكي ترامب، في الأحداث التي تتعلق بإيران وكوريا الشمالية.وهل قنابل ترامب التي يطلقها عقب كل حادثة […]

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