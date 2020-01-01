كتلة الحكمة تستنكر احراق منزل اللكاش من قبل العصابات المنفلتة

2020/01/01 | 22:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كتلة الحكمة النيابية في بيان: في الوقت الذي نؤيد فيه التظاهر السلمي وهو حق مكفول في الدستور، ندين كل اعمال التخريب وما يرافقها من حرق منازل المواطنين وترويع النساء […]

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