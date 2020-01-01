النفط تكشف عن المباشرة بمشاريع صناعية كبيرة

2020/01/01 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، عن مشاريع صناعية وطنية كبيرة لتوفير المنتوج الوطني وتلبية حاجات البلاد في مختلف القطاعات.

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