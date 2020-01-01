2020/01/01 | 22:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة أكثر من مليون و(350) ألف نازح، وبواقع (240,140) عائلة من مخيمات النزوح في محافظات البلاد إلى مناطق سكناها الأصلية، بالمحافظات المحررة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة: عودة أكثر من مليون و 350 ألف نازح إلى ديارهم) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة: عودة أكثر من مليون و 350 ألف نازح إلى ديارهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).