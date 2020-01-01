شرطة ذي قار: تم وضع خطط منسجمة مع الوضع الامني في المحافظة

2020/01/01 | 22:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، انه تم وضع خطط منسجمة مع الوضع الامني في المحافظة.

وقال اعلام الشرطة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "ترأس العميد الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي اجتماعا امنيا في مقر شرطة ذي قار".

واضاف ان "الاجتماع عقد بمناسبة العام الجديد ودراسة الخطط الامنية لكي تتلائم مع الوضع الحالي ، وحضر الاجتماع كبار ضباط مديرية الشرطة وامري الافواج والدوائر الساندة، وعلى هامش الاجتماع قال قائد الشرطة الابراهيمي للعيون الساهرة".

وتابع ان "الاجتماع تناول وضع خطط منسجمة مع الوضع الامني من خلال نشر المفارز المتحركة لتغطية مساحات اكبر لتكون مغلقة امنيا واجرائيا".

واشار الى اننا "سوف نعطي دور اكبر لشرطة النجدة كونها بتماس مع المواطنين الى جانب ماتم طرحه حول اجراء جولات تفتيشية مدعومة بالكلاب البوليسية لاسيما تلك الطرق القريبة من ساحات التظاهر والمؤدية اليها".

وقال قائد الشرطة ان "اقسام شرطة ذي قار ستبدأ بتطبيق الخطة الامنيه نهاية الاسبوع الحالي في خطوة هي الاكثر تكثيفا منذ العمل عليها تدريجيا قبل نحو اسبوعين".

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