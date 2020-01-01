الدفاع الاميركية تمنع سفر المسؤولين الأميركيين إلى العراق

2020/01/01 | 22:50 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:طلبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤوليين الحكوميين تجنب السفر إلى العراق وسوريا وذلك نتيجة الظروف الحالية التي...

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