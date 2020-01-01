بيان كتائب حزب الله حول سبب تغيير مكان الاعتصام

2020/01/01 | 22:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتائب حزب الله، اليوم الاربعاء، انها ستراقب عمل مجلس النواب العراقي لتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية، مشيرة الى أن تغيير مكان الاعتصام جاء لتح...

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