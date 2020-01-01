السفارة الأميركية ببغداد تعلق جميع العمليات القنصلية حتى إشعار آخر

2020/01/01 | 22:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت السفارة الأميركية في بغداد جميع العمليات القنصلية حتى إشعار آخر.

وأوضحت في بيان، أن هذا القرار جاء بسبب هجمات الميليشيات على مبنى السفارة، مشيرة الى إلغاء جميع المواعيد في المستقبل، وتنصح المواطنين الأميركيين بعدم الاقتراب من مبناها.

وأضافت، أن القنصلية الأميركية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد الخدمات للمواطن الأميركي.

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