اغتيال مسؤول التوجيه العقائدي للحشد الشعبي في سامراء

2020/01/01 | 23:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتالت عناصر تنظيم “داعش” ، الأربعاء، الشيخ عبدالجبار خوام الاسودي الذي يعمل في التوجيه العقائدي للواء 88 بالحشد الشعبي جنوب سامراء.وقال بيان لاعلام الحشد ، إن الشيخ عبدالجبار خوام […]

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