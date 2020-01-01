نافذة أمل – طالب سعدون


نافذة أمل – طالب سعدون
2020/01/01 | 23:08 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم نافذة أمل – طالب سعدون على وجه اليقين ليس هناك عراقي واحد ليس له رأي أو موقف بما يحصل اليوم في البلاد .

ومن يتابع الحراك السياسي على مدى الاشهر الثلاثة الماضية يجد ان هناك انقساما بين فريقين ..

فريق يريد حكومة ..

وفريق يريد وطنا   ..

فهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة وطن..

[…]

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