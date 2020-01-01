2020/01/01 | 23:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم نافذة أمل – طالب سعدون على وجه اليقين ليس هناك عراقي واحد ليس له رأي أو موقف بما يحصل اليوم في البلاد .ومن يتابع الحراك السياسي على مدى الاشهر الثلاثة الماضية يجد ان هناك انقساما بين فريقين ..فريق يريد حكومة ..وفريق يريد وطنا ..فهل ستكون الحكومة المقبلة حكومة وطن..[…]

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