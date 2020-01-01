تعرض ناشط مدني لمحاولة اغتيال في سوق الشيوخ بذي قار

2020/01/01 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بتعرض ناشط مدني لمحاولة اغتيال في سوق الشيوخ بذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الناشط المدني مرتضى جبار الشيخ علي تعرض الى محاولة اغتيال في منطقة الفضلية بسوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".

واضاف، أن "الناشط تعرض لثلاث اطلاقات نارية من قبل مجهولين يستقلون سيارة نوع اوباما بيضاء".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، اغتيال مسؤول بالتوجيه العقائدي في سامراء، بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجاميع داعش اغتالت الشيخ عبدالجبار خوام الاسودي جنوب س

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، القبض على عصابة مختصة بابتزاز المواطنين وسط بعقوبة.

وذكر بيان مقتضب للجهاز، ان "تم القاء القبض على عصابة للجريمة المنظمة، تقوم بابتزاز المواطنين ماديا وسط قضاء بعق

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاربعاء 1 كانون الثاني 2020، عن القاء القبض على شخص ابتز فتاة إلكترونياً من خلال تهديدها بنشر صورها وفضحها او اعطائه مبالغ نقدية.

وقالت القيادة في بيان، إن "فتاة قدمت شكوى قضائية ضد شخص

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