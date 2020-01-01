حسن عجمي - ثورة السوبر حداثة في مواجهة ديكتاتورية السوبر تخلّف

2020/01/01 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي السبيل الوحيد للتحرّر من الأنظمة الديكتاتورية يكمن في مواجهتها بآليات السوبر حداثة.الثورة الحقيقية هي ثورة السوبر حداثة التي تنتصر على السوبر تخلّف من خلال مقاتلة مُحدَّدية المعتقدات والسلوكيات السوبر متخلّفة بفضل مبادىء السوبر حداثة التي تُحرِّرنا مما هو مُحدَّد مُسبَقاً.لا مُحدَّدية الثورات السوبرحداثوية كفيلة بتحريرنا من مُحدَّدية العقائد و الأيديولوجيات التي تسجن الشعوب وتغتالها.......

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