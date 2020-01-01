انتهاء اجتماع صالح مع قيادات الفتح وتوقع بإعلان اسم رئيس الوزراء غدا الخميس

2020/01/01 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع رئيس الجمهورية مع تحالف الفتح سيفضي الى اختيار احد المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة وقال المصدر إن اجتماع قيادات تحالف البناء و رئيس الجمهورية برهم صالح انتهى مساء اليوم بالاتفاق على اعلان اسم رئيس الوزراء المكلف غدا الخميس.ولم يكشف المصدر عن اسم المرشح الذي تم الاتفاق عليه.يأتي هذا […]

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