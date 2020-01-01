2020/01/01 | 23:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاة رجل دين من محاولة اغتيال جنوب الناصرية

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