ردة فعل أحمد الفيشاوي بعد نشر ابنته صورة عارية لها

2020/01/01 | 23:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق تجاهل الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، الضجة التي أثيرت حول الصورة التي نشرتها ابنته لينا، وهي عارية في مرحلة الطفولة.ونشر الفيشاوي مقطع فيديو جديدا على صفحته في تطبيق “انستغرام” أثار جدلا خاصة أن الفيشاوي ظهر فيه مرتديا نظارة نسائية وحلقا في أذنه، بينما كان يغني في سيارته.وعلق على الفيديو: “شغل قديم”، في […]

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