غدا الخميس توقع إعلان اسم رئيس الوزراء

2020/01/01 | 23:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع رئيس الجمهورية مع تحالف الفتح سيفضي الى اختيار احد المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة وقال المصدر إن اجتماع قيادات تحالف البناء و رئيس الجمهورية برهم صالح […]

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