المئذنة الملوية ... طراز معماري يعاني الاهمال

2020/01/01 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مفتشية آثار سامراء ،اليوم الاربعاء، باستمرار أعمال الصيانة الجارية على ملوية سامراء ،التي توقفت العام 2013 بسبب الاحداث الامنية ،مشيرة الى أن المأذنة الملوية معلم عراقي يستحق الاعتناء به لعدم تكرار طرازه المعماري في أي بقعة من العالم.

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