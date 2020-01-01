نجاة الشيخ مرتضى جبار من محاولة إغتيال في ناحية الفضلية جنوب الناصرية

2020/01/01 | 23:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني ،اليوم الاربعاء، بتعرض رجل دين لمحاولة اغتيال جنوب مدينة الناصرية في ذي قار.وقال المصدر، إن “الشيخ مرتضى جبار الشيخ علي تعرض الى محاولة اغتيال في منطقة […]

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