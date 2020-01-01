نجاة ناشط مدني من هجوم مسلح جنوبي ذي قار

2020/01/01 | 23:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بان احد الناشطين نجا من هجوم مسلح جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان " الناشط المدني مرتضى جبار الشيخ نجا من هجوم مسلح قام به مجهولين يستقلون مركبة نوع (اوباما) في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ".





واشار الى ان " المسحلين اطلقوا عدة رصاصات من سلاح من سلاح ناري متوسط، لكنها اصابت مركبة الشيخ "، مبينا ان " المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة ".

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