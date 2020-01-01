الكناني: علينا عزل ما يتعرض له الحشد من اعتداءات عن الصراعات السياسية

2020/01/01 | 23:52 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:دعا النائب عن كتلة الصادقون، احمد الكناني، الاربعاء، الى عزل قضية استهداف الحشد الشعبي عن الخلافات السياسية الحالية.وقال الكناني في تصريح متلفز تابعته...

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