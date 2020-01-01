2020/01/01 | 23:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد مصادر مقربة من رئيس الجمهورية تنفي حدوث أي لقاء بين الرئيس و قيادات من تحالف البناء اليوم و تؤكد وجود الرئيس في السليمانية مع عائلته ضمن عطلة رأس السنة الميلادية .وكنا قد نقلنا خبر اللقاء من مصادر مقربة من البناء فوجب التنويه .وكان مصدر اكد لـ" كلكامش برس "، ان اجتماعا بين الرئيس الجمهورية وقادة تحالف البناء قد خرج باعلان مرشحا لرئاسة الحكومة المؤقتة غدا الخميس .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من رئاسة الجمهورية :لا اعلان لمرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة غد الخميس) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من رئاسة الجمهورية :لا اعلان لمرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة غد الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).