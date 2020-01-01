2020/01/01 | 23:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار كشف مصدر، أمني في شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء،عن تسجيل المحافظة عملية اغتيال لناشط (قارئ حسيني ) في ناحية الفضلية جنوب المدينة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، بأن، "القارئ الحسيني مرتضى جبار الشيخ قد نجا من محاولة اغتيال بعد أن تعرض الى اطلاق نار من قبل سيارة مجهولة، ولكنه بصحة جيدة الان".وأوضح المصدر، بأن "العملية الاخرى حصلت قرب جسر الحضارات ،حيث أطلق النار ملثمون يقودون دراجة نارية على ناشط بتظاهرات الناصرية ولاذوا بالفرار ولكنه نجا من اطلاق النار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاة ناشط وقارىء حسيني من محاولة اغتيال بذي قار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاة ناشط وقارىء حسيني من محاولة اغتيال بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).