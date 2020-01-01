2020/01/01 | 23:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بسبب سرقة (ماعز) قبل 5 سنوات..



مقتل واصابة شخصين في ذي قار

اخبار مباشرة

بسبب سرقة (ماعز) قبل 5 سنوات..



مقتل واصابة شخصين في ذي قار

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب سرقة (ماعز) قبل 5 سنوات.. مقتل واصابة شخصين في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب سرقة (ماعز) قبل 5 سنوات.. مقتل واصابة شخصين في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).