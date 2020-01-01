اطفاء التيار الكهربائي وتحليق منخفض للطائرات.. انباء عن انزال جوي امريكي في المنطقة الخضراء

2020/01/01 | 23:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاربعاء، بأن قوات البحرية الاميركية “المارينز” نفذت انزالاً جوياً في السفارة الاميركية بالمنطقة الخضراء.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “قوات المارينز نفذت انزالاً جوياً في السفارة الاميركية”، مبينا انه “تم اطفاء التيار الكهربائي عن اغلب احياء المنطقة الخضراء”.واضاف ان “طائرات الهليكوبتر تحلق بشكل منخفض وكثيف فوق المنطقة […]

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