تعرض ناشط مدني لمحاولتي اغتيال في ذي قار

2020/01/02 | 00:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بتعرض ناشط مدني لمحاولتي اغتيال في سوق الشيوخ بذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الناشط المدني مرتضى جبار الشيخ علي تعرض الى محاولتي اغتيال الاولى في منطقة الفضلية بسوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، بثلاث اطلاقات نارية من قبل مجهولين يستقلون سيارة نوع اوباما بيضاء".

واضاف، ان "المحاولة الثانية بالقرب من مستشفى الأمل وسط المحافظة من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الأربعاء (01 كانون الثاني 2019)، اغتيال مسؤول بالتوجيه العقائدي في سامراء، بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجاميع داعش اغتالت الشيخ عبدالجبار خوام الاسودي جنوب س

بغداد اليوم- بغداد

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أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاربعاء 1 كانون الثاني 2020، عن القاء القبض على شخص ابتز فتاة إلكترونياً من خلال تهديدها بنشر صورها وفضحها او اعطائه مبالغ نقدية.

وقالت القيادة في بيان، إن "فتاة قدمت شكوى قضائية ضد شخص

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