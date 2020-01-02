ذي قار ..بعد نجاة قارىء حسيني نشط بالتظاهرات .. ناشط مدني ينجو من محاولة اغتيال ثانية

2020/01/02 | 00:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار نجا ناشط في تظاهرات الناصرية، مساء اليوم الاربعاء من محاولة اغتيال تعرض لها، وسط الناصرية.وقال مصدر أمني لكلكامش برس، بأن "الناشط مرتضى العقابي قد تعرض الى اطلاق نار من قبل دراجة نارية عليها ثلاثة ملثمين قرب مستشفى الامل الاهلي وسط المدينة ولاذوا بالفرار".وهذه العملية هي الثاني في غضون ما يقارب الساعة عن عملية اغتيال حصلت لناشط وقارئ حسيني قرب ناحية الفضلية جنوب الناصرية.

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