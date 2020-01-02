2020/01/02 | 00:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أفاد مصدر أمين في ذي قار، اليوم الخميس بأن القوات الأمنية إنتشرت في مناطق صوب الشامية وسط المدينة وفرضت حظرا للتجوال على الدراجات النارية والستوتات.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، بأن "الشرطة قد انتشرت بشكل واسع بداخل المدينة وقامت بتطبيق حظر للتجول على الدراجات النارية والستوتات".وكانت الناصرية قد حصلت فيها مساء الاربعاء حادثتي اغتيال لناشطين اثنين.ومنذ عدة اسابيع تشهد ذي قار عمليات اغتيال وفوضى أمنية واضحة، ونزاعات عشائرية مستمرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر للتجوال على الدراجات والستوتات في قضاء بالناصرية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر للتجوال على الدراجات والستوتات في قضاء بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).