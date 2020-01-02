السامرائي لـ(دجلة): النفوذ الإيراني يعادل اضعاف نظيره الاميركي في العراق

2020/01/02 | 00:54 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير الاستراتيجي محمد السامرائي ،اليوم الخميس، ان النفوذ الإيراني في العراق يعادل اضعاف نظيره الاميركي، مبيناً ان الصراع الحالي بين واشنطن وطهران له تأثير كبير...

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