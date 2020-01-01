2020/01/02 | 01:11 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكسترا نيوز تسلط الضوء على اشتعال الأوضاع بالعراق.. وتبرز قرار واشنطن بإرسال 750 جنديا لبغداد بعد اقتحام سفارتها ببغداد.. وتعرض فيديو حول انسحاب المعت... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/02 | 01:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إكسترا نيوز تسلط الضوء على اشتعال الأوضاع بالعراق.. وتبرز قرار واشنطن بإرسال 750 جنديا لبغداد بعد اقتحام سفارتها ببغداد.. وتعرض فيديو حول انسحاب المعت...) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إكسترا نيوز تسلط الضوء على اشتعال الأوضاع بالعراق.. وتبرز قرار واشنطن بإرسال 750 جنديا لبغداد بعد اقتحام سفارتها ببغداد.. وتعرض فيديو حول انسحاب المعت...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).