2020/01/02 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم تذكّر لتنسىارى قمرا اول العام لصق نافذتييعلمني لأودع كل الينابيع وهي تجفاودع كل البرايا لكي يتواروابددُ اسماءهم ثم انسى ..*طفل الأعماق البرّييقطف على الورقة كلمات اول العامترقّب.نهوض.ثقة.صبر.تذكر.عاصفة.شمس .نسيانخميرة الكتابة الأولى على دفتر ابيض نائممثل قلب ٍ قديم*الجهات التي استعرتُ نوافذهالم تشمس بعدْ ..ثمة ساعة سوريالية متوقفة على ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فاروق سلوم - تذكر لتنسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فاروق سلوم - تذكر لتنسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).