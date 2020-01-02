أفنان القاسم - الشرق الأوسط يكره المملكة 7 وأخير

2020/01/02 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم 1) نستنتج من النصوص الستة السابقة أن هناك جامعًا يربط إسرائيل بتركيا بالأكراد بإيران بجنوب السودان بالدروز بقبرص، يربط إسرائيل بهذه الكيانات الستة التي في الواقع لا يجمعها جامع ألا وهو النظام، هوية النظام السياسي واحدة فيها جميعًا رغم اختلاف الهوية القومية، ورغم اختلاف الطرق التي يعبر النظام عنها، والتي تؤدي إلى أهداف متشابهة، إنها المنظومة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي تفرض نفسها بتلك الصي......

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