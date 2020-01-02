محمد عبد المجيد - متى بدأ المصريون يكرهون القراءة؟

2020/01/02 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_المجيد وهل يعود السبب إلى ضيق الوقت، ضنك المعيشة، إحلال التلفزيون محل الكتاب، أسعار الكتب، ثقة المصري بأن الفهلوة تُغني عن الثقافة، رد فعل سلبي لأيام الدراسة المُمِلـّة، أنْ الدولة تُساوي بين العلماء والجهلاء؛ فلا فائدة من المعرفة، فقر الكتب لاحتياجات العقل المصري، غزو الفكر الديني وطرده للعلوم والآداب والأعمال الجدّية، الضعف اللغوي للمصري الحديث مما يجعل صدرَه يضيق بعد مطالعة عدة أسطر، عدم وجود مشروع قو......

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