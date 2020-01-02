أسرار هروب كارلوس غصن من قبضة” الكومبيوتر” الياباني الى لبنان

2020/01/02 | 02:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – صوره رسام الكاريكاتور بلانتو يبتسم على أرجوحة بعيدا عن قبضة القضاء اليابان في بداية العام 2020 واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان: كارلوس غصن أنهى العام 2019 بعملية فرار نوعية من اليابان تطرح الكثير من علامات الاستفهام.– كيف غادر كارلوس غصن اليابان ؟ لا يزال الغموض يحيط بظروف فرار غصن […]

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