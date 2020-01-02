حادث غامض في لندن يعرض سمعة الكباب التركي للخطر

2020/01/02 | 02:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان هل باتت سمعة الكباب او الشاورما التركية الشهيرة في خطر بعد هذا الحادث الغريب في لندن ؟ حيث تم القبض على رجلين بعد أن عثرت ثلاث نساء على حبوب مخبأة داخل كباب الوجبات الجاهزة.واشترت النساء ، وجميعهن في العشرينات من العمر ، الوجبة من مطعم Istanbul Grill في Bognor Regis ، […]

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