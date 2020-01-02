شمول منتسبي الداخلية بأنواع السلف والقروض

2020/01/02 | 03:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

شمل مصرفُ الرافدين، منتسبي وزارة الداخلية بانواع السلف والقروض التي يطلقها المصرف، إذ وضع خططا كفيلة بتقديم افضل الخدمات المصرفية لمنتسبي الوزارة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقته "الصباح"، أنه تم شمول منتسبي وزارة الداخلية بانواع السلف والقروض التي يطلقها المصرف بعد أن تم توطين رواتبهم ومنحهم بطاقة الماستر كارد الدولية، مشيرا الى أنه وضع خططاً كفيلة بتقديم أفضل الخدمات المصرفية، اضافة الى التسهيلات والامتيازات لمنتسبي الوزارة.

وكان مصرف الرافدين، قد أكد، في وقت سابق، أن التسهيلات التي وضعت لمنح السلف لموظفي الدولة الكترونيا، من الموطنة رواتبهم لدى المصرف، والتي تتراوح بين (5 و10 و15 و20 و25) مليون دينار، جعلت من تسلمها لا يستغرق وقتا طويلًا.

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