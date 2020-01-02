قبل الصيف المقبل.. 500 ميغاواط الى الشبكة الوطنية

2020/01/02 | 03:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / طارق الاعرجي

أعلنت وزارةُ الكهرباء أنّها ستُدخل 500 ميغاواط الى المنظومة الوطنية قبل موسم الصيف المقبل من خلال مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج ومن خلال دولة الكويت.



وقال الناطق باسم وزير الكهرباء حيدر العبادي، لـ"الصباح": ان الوزارة ابرمت عقدا مع هيئة الربط الخليجي، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة، الضغط الفائق 400 (كي في)، على أن تتحمل هيئة الربط الخليجي كلفة إنشاء الخطين.



وأضاف أن الخطين سيكونان بطول 300 كم، مقسمة على مسافتين، داخل العراق بطول 80 كم، وداخل دولة الكويت بطول 220 كم، ويتم ربطهما بالمنظومة الوطنية العراقية من خلال محطة الفاو التحويلية 400 (كي في) من جهة، ويكونان امتدادا للخط الأساسي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبنفس المواصفات الفنية.



واشار العبادي الى ان المشروع سيسمح للعراق باستيراد 500 ميغاواط، كمرحلة أولى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل حلول فصل الصيف المقبل، وبأسعار السوق الخليجية التنافسية التي سيتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز، منوها بان الاتفاق بمرحلته الثانية يتضمن إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية (التيار المستمر) (HVDC)، بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وأوربا.

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