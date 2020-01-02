المصادقة على معاملات بيع قطع الأراضي للمواطنين

2020/01/02 | 03:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

صادقتْ وزارةُ الاعمار والاسكان والبلديات العامة على جميع معاملات بيع قطع الاراضي للمواطنين، التي كانت متراكمة لأكثر من اربع سنوات من دون انجاز، في الوقت الذي تنسق فيه مع شركة (هانوا) الكورية من اجل تنفيذ مشاريع مشتركة.

وافاد مصدر مسؤول في الوزارة، لـ"الصباح"، بأن المادة 25 من قانون بيع وايجار اموال الدولة تجيز لوزير الاعمار بيع الاراضي المخصصة للسكن بدون مزايدة ولمن لا يملكون سكناً شريطة عدم حصولهم على قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة.

واشار الى ان لدى الوزارة معاملات للمواطنين متراكمة منذ اكثر من اربعة اعوام من دون انجاز، كاشفا عن تشكيل وزارته فريقا ضمن مكتب وزير الاعمار بنكين ريكاني من اجل وضع آلية سريعة للمصادقة على تلك المعاملات وحسب تسلسل ورودها الى مكتب الوزير.

واكد المصدر ان اللجنة المشكلة انجزت تصديق جميع تلك المعاملات التي بلغ عددها الالاف، مبينا في السياق نفسه ان القانون اوجب تشكيل لجان مختصة من اجل تقدير قيمة العقار فيها، مبينا أن تلك اللجان تضم ممثلين من الدوائر المختصة وهي: عقارات الدولة والتسجيل العقاري وضريبة العقار علاوة على الدوائر البلدية في المناطق كافة.

وأضاف أنه تمت المصادقة على المحاضر الخاصة بالبيع لغاية نسبة 25 بالمئة كفرق اختلاف عن قيمة العقار المُقدرة، وذكر أن هذا جاء خدمة للمواطنين ومن اجل تيسير اجراءات حصولهم على قطعة ارض.

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